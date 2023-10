Come riporta il portale sportivo argentino Olé, Nico Gonzalez dovrebbe partire nuovamente titolare nell'Argentina di Scaloni che questa notte giocherà contro il Perù. Insieme a lui, in attacco, ci saranno Messi e uno tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, con quest'ultimo in vantaggio.

Il sito, però, fa sapere di una botta subita da Nico Gonzalez in occasione della partita contro il Paraguay, ma il giocatore ha recuperato bene in queste ore e non avrà problemi a giocare contro il Perù.