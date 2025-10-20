E pensare che San Siro ha regalato un'accoglienza da re a Pioli

Non una partita come le altre, quella di fra Fiorentina e Milan, per Stefano Pioli. Non solo per il traguardo delle 500 panchine in Serie A e per i 60 ani che il tecnico compie oggi, ma perché il destino ha voluto che il tecnico parmense festeggiasse queste ricorrenze nello stadio che per anni è stato casa sua, San Siro.

Cori e applausi

I cinque anni alla guida del Milan, conditi con la vittoria dello scudetto e una semifinale di Champions, sono stati l'apice della carriera dell'allenatore gigliato. Nel giorno del suo ritorno allo stadio il tifo rossonero gli ha regalato applausi e cori.

L'omaggio a Pioli

Pioli per altro era stato premiato sabato sera dal Milan Club Old Clan che gli aveva consegnato una targa ricordo: un omaggio che racconta bene il legame ancora forte tra il tecnico e l’ambiente rossonero, ribadito anche dal tatuaggio con lo scudetto e la scritta 19 che proprio Pioli si è fatto tatuare 3 anni fa.