Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato su tuttomercatoweb.com la scelta dell'Atalanta di esonerare Juric (ufficialità che dovrebbe arrivare a breve) e prendere al suo posto Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina.

Le parole di Bucchioni

"Altro flop per Juric. E qui ha sbagliato l’Atalanta. La società è forte, ma scommettere su un allenatore reduce dalla peggior stagione della sua carriera (via da Roma e retrocessione con il Sothampton) è stata presunzione".

Palladino? Sicuri?

"L’esonero è deciso, Palladino il prescelto per sostituirlo. Sono sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto lontano dall’idea dell’Atalanta".