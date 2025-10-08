Nubi all'orizzonte per i Della Valle: la Procura di Milano chiede il commissariamento di Tod's per "pesante sfruttamento lavorativo"
La Procura di Milano ha chiesto di disporre l’amministrazione giudiziaria nei confronti di Tod’s Spa, il colosso del lusso di calzature, pelletteria e abbigliamento di alta qualità guidato da Diego e Andrea Della Valle, ex proprietari della Fiorentina, per aver agevolato colposamente un «pesante sfruttamento lavorativo» lungo la propria filiera produttiva.
Udienza in arrivo
La richiesta del pubblico ministero Paolo Storari - anticipata da Reuters e confermata a LaPresse - è rivolta alla Corte di Cassazione che ha fissato un’udienza per il 19 novembre dopo l’iniziale rigetto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano.
La situazione
Il coinvolgimento di Tod’s nelle inchieste sul caporalato e gli opifici cinesi utilizzati nell’alta moda italiana era già emerso a luglio 2025. La società non è formalmente indagata nel fascicolo del pm con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano ma risponde in base all’articolo 34 del codice antimafia sulle «carenze organizzative» e «i mancati controlli» che agevolano «colposamente» appaltatori e subappaltatori gravemente indiziati di caporalato.