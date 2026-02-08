Per essere stata la prima di fronte al nuovo Ds Fabio Paratici, la Fiorentina tutta si è voluta mettere in mostra con l'abito migliore e più attinente alla sua stagione: un concentrato di follia, cose buone e autolesionismo proprio sul traguardo. Se l'ex Tottenham doveva ancora rendersi conto dell'aria che tira, ieri ha avuto modo di farlo. Sembrava lo scenario perfetto, scrive il Corriere Fiorentino: una bella rimonta, la firma degli “acquisti più suoi”, Solomon e Harrison, provenienti dalla Premier League come lui.

E invece la solita Fiorentina ha prevalso e ha dato un calcio al secchio del latte raccolto. Tra le immagini della serata c'è proprio quella di Paratici, inquadrato presumibilmente durante le battute finali con un'espressione a dir poco stralunata in tribuna, gesticolando come chi non si capacita di ciò che ha appena visto. Si chiede il Corriere Fiorentino se e come si potrà rialzare “questa piccola Fiorentina”. Il suo nuovo Ds se non altro dovrebbe aver capito davvero con cosa ha a che fare.