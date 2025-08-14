Gudmundsson: "La Fiorentina può andare in Champions, possiamo fare qualcosa di grande. Una coppa per noi, i tifosi e per Commisso"

L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, pensa in grande relativamente alla stagione che sta per cominciare.

“Possiamo fare qualcosa di grande”

“Nello sport come nella vita bisogna sempre cercare di puntare in alto - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Se la Fiorentina può arrivare in Champions? Penso di si. Possiamo fare buone cose e abbiamo una squadra forte. Non siamo perfetti e oggi forse non completamente pronti, però lavorando insieme possiamo fare qualcosa di grande”.

“Una coppa per i tifosi e per Commisso”

E poi: “Tutti vogliamo vincere una Coppa, faremo di tutto per portarla a Firenze. Per i tifosi, per noi e per il presidente Commisso”.