Vi ricordate di Camporese? L'ex pianticella della Fiorentina pronto a cambiare maglia in Serie B

Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, nonostante le buone impressioni iniziali Michele Camporese non è riuscito a sviluppare la sua carriera in maglia viola. Sedici presenze dal 2010 al 2013 e poi tanto girovagare, fino a oggi che - a 31 anni - si prospetta per lui una nuova avventura.

A volte ritornano

Secondo Sky Sport, Camporese sarebbe a un passo dal ritorno al Cosenza. A distanza di un anno e mezzo il difensore vestirebbe di nuovo la maglia con la quale, nel 2022, collezionò tredici presenze e ben cinque gol. Camporese torna al Cosenza dopo le esperienze con Reggina e Feralpisalò, quest'ultima decisamente deludente con appena due apparizioni da agosto a oggi.