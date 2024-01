Continua il calvario di Saponara al Verona. L'ex Fiorentina ancora out dai convocati

Il calciatore dell'Hellas Verona ed ex Fiorentina Riccardo Saponara sta passando tutt'altro che un bel momento. Dal rapporto non sempre ottimale con l'allenatore Marco Baroni a un numero risicato di presenze raccolte, per l'ex numero 8 viola sono mesi difficili. Che rischiano di complicarsi ulteriormente.

Un tunnel senza uscita

Dopo il forfait dell'ultimo minuto della scorsa settimana in campionato, Saponara è stato escluso ancora una volta dia convocati scelti da Baroni per Inter-Verona. Il motivo lo annuncia il tecnico stesso: “Ha ancora un problema alla schiena che lo tiene out”.