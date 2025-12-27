Incubo Fiorentina, che chiude l'anno perdendo e (sempre) all'ultimissimo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è aperta oggi, con Parma-Fiorentina, la diciassettesima giornata di Serie A: nel lunch match del sabato gli uomini di Vanoli non danno continuità alla scorsa vittoria e cadono al Tardini, perdendo per 1-0.

La cronaca della partita

Primo tempo molto chiuso e scevro di emozioni da entrambe le parti, in una partita evidenziata da errori tecnici veramente banali e sterilità offensiva. Il castello della Fiorentina, poi, cade appena tre minuti dopo l’intervallo: su un cross di Britschgi c’è la deviazione di Pellegrino, con Sorensen che arriva da dietro e trova il colpo di testa vincente, battendo De Gea. La Fiorentina allora alza il ritmo e inizia a costruire timidamente qualcosa: al 63simo è Comuzzo a impegnare Corvi, che risponde con un miracolo su tiro a botta sicura del centrale. Bel contropiede al 69simo sull’asse Kean-Piccoli, ma l’ex Juve spara alto senza servire il compagno, posizionato meglio. Torna in palla il Parma: al 75simo evidente errore di Fagioli, che regala una ripartenza al Parma, ma Pellegrino sciupa nell’uno-contro-uno, tirando a lato. Poco dopo tocca a Oristanio, che impensierisce De Gea con un tiro da fuori che termina a lato di poco. Ormai si va da una parte all’altra, e la Fiorentina ha una grande occasione all’82simo: bella azione vola sulla sinistra e gran cross di Gudmundsson, ma Piccoli spreca clamorosamente da due passi. Nel recupero tocca a Gudmundsson col piazzato da fuori, ma Corvi è attento e devia. Finisce così il 2025 della Fiorentina, con una sconfitta.

La classifica completa

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Bologna 25, Como 24, Lazio 23, Atalanta 22, Sassuolo 21, Cremonese 21, Udinese 21, Torino 20, Parma 17, Lecce, 16, Cagliari 15, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.