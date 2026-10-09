Proc. Dragusin: "Rimarrà alla Fiorentina almeno per due anni. Quando e se ce ne andremo, vogliamo una squadra più forte del Tottenham"

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha parlato a sport.ro del suo assistito, difensore della Fiorentina e della nazionale romena, toccando varie tematiche.

Sul dopo infortunio

“Non ho mai avuto dubbi e sono sicuro che tornerà più forte di prima, perché è più preparato e più motivato. Ha saputo trarre il meglio da una situazione terribile, riferendomi al suo infortunio, e ha continuato ad andare avanti. Sono convinto che in futuro non avrà più problemi. Ricordiamoci, però, quanti anni ha Radu Drăgușin: ne ha 24 e ha ancora un’intera carriera davanti a sé. Un difensore centrale raggiunge la piena maturità tra i 26 e i 27 anni. Ha già alle spalle due anni di Premier League, ha vinto l’Europa League e la Coppa Italia con la Juventus e ha partecipato anche a un Campionato Europeo. Eppure è ancora molto giovane”.

Sul futuro

"Il prossimo passo dopo la Fiorentina? No, al momento non ci stiamo pensando. So, e l’ho già dichiarato pubblicamente, che prima o poi tornerà al valore di mercato che aveva in precedenza. Torneranno anche le offerte e l’interesse dei club che c’erano prima dell’infortunio. Se dovesse andare via, vorremmo che approdasse in una squadra di livello superiore. Ma non è questo l’aspetto fondamentale: ora vuole fare bene con la Fiorentina. Tra due o tre anni vedremo cosa succederà, ma credo che in ogni caso non lascerà la Fiorentina prima di due anni".

Sul rosso a Dragusin in nazionale

“Ho visto quello che hanno visto tutti. A mio parere, si è trattato di un errore arbitrale per quanto riguarda il cartellino rosso a Radu. Dal mio punto di vista, non era fallo: Lewandowski avrebbe dovuto essere ammonito per simulazione. Se riguardate l’azione, vedrete che porta le gambe all’indietro e che nessuno gli tocca i piedi, ma si lascia cadere come se qualcuno lo avesse colpito. Credo che l’errore principale sia stato quello di estrarre il cartellino rosso. Se avesse ravvisato un fallo da ammonizione, avrebbe dovuto richiamare l’attenzione del VAR”.