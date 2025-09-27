Gilardino e una speranza di Fiorentina spenta dalla scelta di Commisso
Ci ha sperato anche Alberto Gilardino a fine della scorsa stagione, quando Palladino dette le dimissioni a sorpresa: il suo rapporto con il Genoa era ormai concluso e la Fiorentina si trovò spiazzata, a dover cercare un sostituto quasi d'emergenza. Per il Gila, Firenze rappresenta ancora un pezzo di cuore e aria di casa, un po' come per il suo vice Dainelli ed entrambi, scrive La Gazzetta dello Sport, la speranza la nutrivano eccome.
Sogni infranti però dalla legittima scelta di Commisso e dei suoi dirigenti, di affidarsi ad un uomo di maggior esperienza come Pioli. E domani Gilardino proverà a farsi rimpiangere sull'altra sponda dell'Arno.
💬 Commenti