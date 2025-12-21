Paratici e un approccio meno rivoluzionario di Giuntoli: nelle mani sue e di Goretti un piano di ripartenza pluriennale

Sul taccuino ideale dei (pochi) dirigenti viola c'era anche Cristiano Giuntoli, come raccontato in questi giorni ma la scelta alla fine è caduta su Fabio Paratici: lo spiega il Corriere Fiorentino, sottolineando che l'ex ds del Napoli avrebbe operato in modo più drastico, rivoluzionando in maniera radicale la Fiorentina.

Un po' meno irruento invece l'approccio di Paratici, a cui il club gigliato ha proposto un accordo pluriennale (5 gli anni di contratto offerti), con un piano dunque a lungo termine per ripartire e ricostruire, da direttore dell'area tecnica. Insieme a lui ci sarà appunto Roberto Goretti, subentrato a Pradè e destinato a rappresentare il braccio destro dell'ex bianconero, appena si sarà liberato dal Tottenham.