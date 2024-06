FOTO: L’incontro tra Ikone e la stella dell’NBA

Tempo di vacanze per i calciatori della Fiorentina, già sparsi un po’ in giro per il mondo. A questi si aggiungeranno a breve Milenkovic e Barak, eliminati dall’Europeo, mentre Martinez Quarta e Gonzalez sono impegnati in Copa America con l’Argentina. Jonathan Ikone, attaccante francese classe ’98, non fa eccezione.

Nessun contatto con Palladino per Ikone

È una fase calda per l’ala mancina, e le parole di Palladino in sede di presentazione, come potete leggere qui , lo hanno testimoniato. Appassionato di moda, musica e basket NBA, l’ex Lilla ha postato una storia su Instagram in cui compare assieme ad una grande stella della pallacanestro americana.

L'incontro con la stella dell'NBA

Si tratta di Karl-Anthony Towns, centro in forza ai Minnesota Timberwolves. Towns, classe ’95, è reduce dalla sconfitta in finale di Conference contro i Dallas Mavericks, che si sono imposti per 4-1 prima di capitolare contro i Boston Celtics nelle NBA Finals. Towns ha vestito solo la canotta della squadra di Minnesota in carriera, e gioca per la nazionale della Repubblica Dominicana. Il centro di 2 metri e 13 vanta 4 partecipazioni all’All Star Game e nel 2016 ha vinto il premio di Rookie of the Year, assegnato al miglior giocatore al proprio primo anno nella lega.

Ecco la foto dei due, postata da Jonathan Ikone: