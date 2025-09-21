Per la Fiorentina una vittoria che sa d'altissima zona play-off. Risultati e classifica Primavera 1
La vittoria rocambolesca, dopo aver subito la doppia rimonta leccese, di ieri ha garantito alla Fiorentina Primavera il ritorno nella zona altissima della classifica, subito dietro al Parma capolista a quota 11. Un riscatto anche dopo la prima sconfitta contro la Roma, nel turno scorso:
Fiorentina-Lecce 3-2
Milan-Frosinone 1-1
Juventus-Bologna 1-3
Parma-Verona 3-0
Atalanta-Inter 0-0
Genoa-Roma
Sassuolo-Cagliari
Lazio-Monza
Napoli-Cremonese
Cesena-Torino
Classifica Primavera 1: Parma 11, Bologna 10, Genoa 10, Fiorentina 10, Atalanta 9, Frosinone 8, Roma 7, Milan 7, Sassuolo 7, Verona 7, Lazio 6, Monza 6, Inter 6, Cesena 5, Juventus 4, Torino 3, Cagliari 3, Lecce 3, Napoli 3, Cremonese 0.
