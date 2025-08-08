Bertoni: "La Fiorentina può vincere un bel trofeo. Sul mercato valore aggiunto da alcune mosse. Beltran vuol convincere Pioli"

Ogni volta che parla di Fiorentina, a Daniel Bertoni si illuminano gli occhi. Il Puntero è sempre molto legato a questa squadra e a questi colori con i quali ha giocato negli anni Ottanta.

Un trofeo da portare a casa

“Penso che (la Fiorentina) possa puntare a vincere un trofeo - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Conference League o Coppa Italia, e poi sperare in un piazzamento in Champions League, anche se non è facile perché deve lottare con tante squadre di livello, ma grazie a Stefano Pioli può provarci. Bisogna sempre prefissare un obiettivo al massimo, in una città bella e importante come Firenze”.

Il mercato

Sul mercato condotto fin qui ha detto: “Credo siano state fatte le mosse giuste e anche le conferme alla Kean sono un valore aggiunto…Prima di tutto De Gea, un portiere top in grado di trasmettere sicurezza, poi a centrocampo Fagioli, che è di qualità, e davanti Gudmundsson”.

Beltran

Intanto il suo connazionale, Lucas Beltran, ha rifiutato il passaggio al Flamengo: “Credo che nella sua testa, voglia provare a giocarsi le sue possibilità con Pioli in panchina. Vuole conquistare la sua fiducia. Non credo voglia tornare subito in Sudamerica, nemmeno al River Plate che fra l'altro ora ha molte pedine offensive”.