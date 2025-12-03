Follia a Sassuolo: il finale di gara della Primavera è incandescente. Screzi in campo e sugli spalti, squalifica per il viola Atzeni e un neroverde

Sassuolo-Fiorentina, per la Primavera, ha rappresentato un amaro pareggio che ha negato l'allungo in vetta. Ma il finale di gara è stato incandescente: dopo la rete del pari neroverde di Kulla al 96' alcuni giocatori si sono scatenati, dalle proteste viola per il recupero a un accenno di rissa tra le due fazioni. Il giudice sportivo ha preso la sua decisione.

Finale incandescente in Sassuolo-Fiorentina

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA: ACATULLO Cristian (Sassuolo): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti degli avversari alimentando un clima di tensione”.

Squalificato anche un viola

Ma non solo: “ATZENI Davide (Fiorentina): per avere, al termine della gara, a seguito delle provocazioni dei sostenitori della squadra avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di quest'ultimi”.