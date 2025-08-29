Doppio test di lusso per la Nazionale Under 20. Nunziata convoca due giovani della Fiorentina in prestito

L'Italia Under 20 riprende il proprio cammino con due amichevoli di lusso, rispettivamente contro Inghilterra e Germania. Per questa occasione, il commissario tecnico Carmine Nunziata (tornato dopo un biennio in Under 21) ha convocato due giovani della Fiorentina, entrambi in prestito in Serie B: Jonas Harder (al Padova) e Maat Daniel Caprini (al Mantova).

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Jacopo Seghetti (Livorno), Lapo Siviero (Torino);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Emanuel Benjamín de Sant'Ana Balbinot (Real Madrid), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Raphael Kofler (Südtirol), Vittorio Magni (Cesena), Andrea Natali (Bayer Leverkusen);

Centrocampisti: Pietro Candelari (Spezia), Luca Di Maggio (Padova), Jonas Harder (Padova), Mattia Mannini (Juve Stabia), Jacopo Sardo (Monza), Lorenzo Riccio (Atalanta), Fabio Rispoli (Catanzaro), Marco Romano (Genoa), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Mantova), Osayuki Jeff Ekhator (Genoa), Ismael Konate (Empoli), Mattia Liberali (Catanzaro), Mattia Mosconi (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juventus).