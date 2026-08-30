Rui Costa: "Ultimo ad alzare un trofeo? Un peso che non mi piace. Avevo rinnovato, ma mi vendettero perché il club stava crollando"

In occasione dei cento anni della Fiorentina, il club viola ha intervistato la leggenda Manuel Rui Costa, che si è soffermato sul suo ultimo anno a Firenze, con la Coppa Italia vinta e l'addio turbolento.

L'ultimo trofeo viola

"Alzare la Coppa Italia da capitano della Fiorentina è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Però c'è un aspetto che non mi piace per nulla; siamo stati gli ultimi a vincere un trofeo. Non mi rende orgoglioso dire di essere stato l'ultimo a sollevare una coppa in viola. Quando parlo con i dirigenti della Fiorentina dico di togliermi questo peso. E' un brutto segno che non si vinca da 25 anni.

L'addio alla Fiorentina

La leggenda viola racconta poi il suo addio: "La gente magari non si ricorda più, ma io avevo appena firmato un nuovo contratto con la Fiorentina. Dopo due giorni mi chiamarono per dirmi dovevano vendermi perchè il club stava crollando. Avevo 29 anni e un nuovo contratto, chissà come sarebbe andata la mia carriera senza quel crollo".