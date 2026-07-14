Arriva la prima finalista del Mondiale 2026: le Furie rosse dominano e volano a New York. Domani sera la seconda semifinale

Si è appena conclusa la sfida tra Francia e Spagna, valevole per la prima semifinale del Mondiale 2026.

La cronaca della partita

Ad imporsi è stata la Spagna del CT De La Fuente, che ha fatto il bello e il cattivo tempo contro una Francia i cui tenori sono apparsi molto sottotono. Dominio a livello di possesso per gli iberici, che passano in vantaggio al 22' col rigore di Oyarzabal - guadagnato da Lamine Yamal per ingennuità enorme di Digne - e che raddoppiano al 58' con un bell'inserimento di Pedro Porro. Finisce così, 2-0: le Furie rosse strappano quindi il primo pass per la finale di domenica.

Domani l'altra semifinale

Attenderanno quindi la sfida di domani sera tra Inghilterra e Argentina con ansia: in ballo c'è l'ultimo posto per la finale dei Mondiali.