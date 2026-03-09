Si può essere contenti per aver pareggiato in casa senza aver fatto un tiro in porta? Evidentemente sì, ingenui noi a non averlo capito

Si può essere felici per aver pareggiato 0-0 in casa contro il Parma, giocando male e senza aver fatto nemmeno un tiro in porta? Sentendo quello che hanno detto alla fine della partita l'ex capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, e il tecnico Paolo Vanoli, sì, si può.

“Abbiamo smosso la classifica”

Facciamo in fretta a riassumere il concetto: “Almeno abbiamo smosso la classifica”. Questa l'idea di base condivisa da entrambi e, probabilmente, anche dal resto della squadra che ha una profonda paura a giocare in campo e a vedere ogni giornata che passa, la classifica che accompagna i viola.

E' vero che prendere un punto è sempre meglio che perdere e portarne a casa zero, è un concetto lapalissiano che più lapalissiano non si può, ma con questa mentalità si può davvero arrivare alla meta finale? Con questo concetto in testa nella prossima partita di Cremona, che sarà fondamentale per le sorti di questa stagione, i viola entreranno in campo per difendere lo 0-0 e mantenere un punto di vantaggio sui grigiorossi?

Elucubrazioni…ma fino a un certo punto

Possono sembrare elucubrazioni da inizio settimana, ma se quello che ci viene detto è questo, se le dichiarazioni sono di questo tenore, allora viene automatico farci questo tipo di domande.

Chi ha fischiato la squadra a fine partita (ed erano in tanti a farlo allo stadio) si ravveda. Evidentemente c'era solo da essere contenti, solo che non lo avevamo capito perché siamo troppo ingenui.