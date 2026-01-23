Dodô va da Torreira? Il Galatasaray pigliatutto punta il terzino della Fiorentina: la situazione

Dodô rappresenta in un certo modo la travagliata stagione della Fiorentina. Dopo un avvio molto deludente, il brasiliano si sta riprendendo a livello di rendimento. Per quanto riguarda un futuro a lungo termine, sarà difficile vederlo a Firenze per chissà quanto tempo.

Un club turco punta Dodô

E qui entra in gioco l'interesse di altri club. Considerata la complicata situazione contrattuale (scadenza nel 2027 e nessun accenno, al momento, a una nuova trattativa per il rinnovo), c'è chi si sta muovendo in anticipo per aggiudicarsi il classe '98. Soprattutto dalla Turchia.

Al Galatasaray i soldi non mancano, eppure…

Secondo quanto riportato da NEO Spor, il Galatasaray avrebbe messo Dodô nel mirino. Il club cerca un terzino destro a fronte dei frequenti infortuni dell'ex Torino Wilfried Singo e, tra i preferiti, c'è anche il laterale della Fiorentina. Con ogni probabilità, tuttavia, di mercato nel suo caso si parlerà soltanto a giugno.