Ravezzani: "Beltran è peggio di Jovic ed è tutto dire. La Fiorentina avrebbe meritato come minimo di pareggiare contro il Milan"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia e Antenna 3, ha commentato sui suoi profili social la vittoria del Milan contro la Fiorentina: "Il Milan vince una partita brutta, sporca, che la Fiorentina avrebbe meritato come minimo di pareggiare. Incredibile l’errore di arbitro e soprattutto varista che non espellono Parisi come da regolamento sul rigore. Beltran peggio di Jovic, è tutto dire. Bene Pobega, male Chukwu».

Per quanto riguarda la parte relativa a una possibile espulsione di Parisi ricordiamo che il regolamento non prevede il cartellino rosso su un tale episodio in area, come abbiamo spiegato anche nella nostra moviola.