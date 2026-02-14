​​

Italiano e un addio al Bologna che matura pian piano: destino appeso all'Europa. E Cairo ci pensa per il Toro

Redazione /

In questo turno di campionato ci sarà un Torino-Bologna che può significare molto per Vincenzo Italiano, non più così in rampa di lancio come qualche mese fa. L'ex tecnico viola è in un momento nerissimo, ha perso perfino con la Fiorentina ma secondo Tuttosport non è propriamente a rischio: il suo destino dipenderà molto dal cammino in Europa League.

Il futuro però potrebbe virare verso una separazione a fine stagione e il Torino è proprio il club che lo segue più da vicino, con Cairo che lo apprezza da diverse stagioni. Per l'ex allenatore viola sarebbe un passo indietro non da poco.

