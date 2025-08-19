Pedullà: "Sarà la Fiorentina a decidere su Fortini, su di lui non c'è solo l'Empoli. Se parte occhio alla pista Zanoli per i viola"
Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione Niccolò Fortini, esterno di proprietà della Fiorentina sul quale i viola devono ancora prendere una decisione per il suo futuro.
Il futuro di Fortini
“La Fiorentina deciderà il futuro di Fortini, che è un ragazzo giovane e interessante. Se sarà ceduto Zanioli potrebbe essere un obiettivo di mercato anche per i viola oltre che per l'Udinese".
Possibile innesto a destra
"Sicuramente se esce Fortini, la Fiorentina dovrà prendere qualcuno, perché a oggi è lui l'unico alter-ego all'intoccabile Dodô”.
