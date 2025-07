Non solo De Laurentiis, in Italia può arrivare anche la minaccia di Marotta per Kean ma solo ad una condizione

Ad oggi si parla solo di richieste di informazioni su Moise Kean, secondo il Corriere Fiorentino: alla lista di richiedenti si è aggiunto il Napoli ma potrebbe farlo anche l'Inter, tramite il suo presidente Marotta. Né i partenopei, né i nerazzurri hanno palesato l'intenzione di pagare la clausola ma entrambe le realtà considerano l'attaccante viola tra le opzioni. Restano ancora dieci giorni di clausola ma per quanto riguarda l'Inter, una svola in direzione Kean potrebbe arrivare solo in caso di sacrificio di Thuram, ipotesi non da escludere.