Saccardi: "Abbiamo voluto rendere omaggio alla squadra più importante in Toscana. La Fiorentina è un sentimento straordinario"

Direttamente dall'evento “Solo per la Maglia”, è intervenuta la presidente del Consiglio Regionale della Toscana Stefania Saccardi: “L'evento non vuole celebrare solo i campioni della Fiorentina, certamente ci saranno anche quelli - tra l'altro abbiamo già premiato Antognoni e Borja Valero, bensì vuole soprattutto premiare l'attaccamento al territorio e alla città. Tanti giocatori passati dalla Fiorentina poi hanno scelto di restare a Firenze, anche una volta arrivato il ritiro; in un tempo dove si pensa solo ai soldi e al successo, vogliamo premiare e ricordare chi ha fatto una scelta di cuore e di affetto verso un territorio che l'ha accolto. Credo sia un bellissimo segnale”.

“L'evento vuole celebrare chi si è legato alla Fiorentina e al territorio”

“Faremo un percorso in blocco per il centenario, dai giorni nostri fino al 1926. Racconteremo e chiameremo le persone che hanno segnato la storia di questa squadra, che siano figure ancora in vita o figli e parenti. Saranno episodi di amore nei confronti della Fiorentina e di una tifoseria che, pur con tutti i limiti, ci mette affetto e passione, un sentimento straordinario”.

“Omaggio alla squadra più importante della Toscana”

“Abbiamo organizzato questo evento in quanto consiglio regionale. Ringrazio i colleghi che mi hanno dato una mano, l'ufficio di presidenza e i vicepresidenti. Abbiamo voluto rendere omaggio a una squadra importante, la più importante della Toscana”.