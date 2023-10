Alla Bobo Tv l’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani, ora opinionista e commentatore tecnico, analizza il rotondo successo della squadra di Italiano al Maradona di Napoli, sottolineandone varie chiavi fondamentale.

Parla così Adani: “Arthur? No no, ma non sa giocare a calcio…dà la palla solo laterale (scherza ndr). La partita del brasiliano al Maradona: 73 palle giocate, 60 passaggi riusciti, il 92%, numero uno tra le fila della Fiorentina. 35 palloni in avanti giocati, numero uno della partita. 15 passaggi giusti sulla trequarti, Arthur è stato il migliore in campo a Napoli. È stato Arthur a fare il Lobotka in casa del Napoli, e lo slovacco dei partenopei è un giocatore che tutti hanno apprezzato. La Fiorentina viaggia al ritmo di Arthur, che fa girare la squadra. Era impossibile giudicare Arthur per quanto fatto ultimamente prima di Firenze, perchè infortunato. Non esiste un giudizio negativo su questo tipo di calciatore, se sta bene. È arrivato padre tempo, è guarito, e si sta vedendo. Arthur può imparare tutto nella vita, ma non a giocare a calcio, perchè sa già farlo. Nella squadra viola ci son 3/4 cardini ed il brasiliano è uno di questi”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha vinto a Napoli con Martinez Quarta che parte e va a fare il centravanti da difensore centrale. Questo è il calcio di Italiano che, ricordo, due anni fa aveva già fatto 3 gol in casa del Napoli di Spalletti. Poi c’è Bonaventura, richiamato da Spalletti in Nazionale, che tra le linee assiste, segna e rompe ogni equilibrio. E Gonzalez, il miglior calciatore della Fiorentina è entrato a 15’ dalla fine. Kayode ha fatto una gran partita”.

Infine: “Garcia più metteva mano alla squadra durante la gara, più peggiorava la squadra. I cambi del Napoli sono stati disastrosi. È vero che Parisi ha commesso un errore con quel retropassaggio, ma Osimhen è una belva, è sbucato come una pantera dal nulla subendo il fallo di Terracciano. Quel tipo di rigore lo prende solo lui, così come l’occasione che si è creato sulla rimessa laterale di Kayode”.