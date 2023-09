VIDEO - "Ognuno ha il proprio eroe", la super presentazione di Kokorin all'Aris Limassol

Aleksandr Kokorin è tornato all'Aris Limassol, nel campionato cipriota, dove aveva giocato in prestito la scorsa stagione. Un ritorno accolto con grande entusiasmo dalla società biancoverde, fresca campione di Cipro, che ritrova così un attaccante importante per la nuova stagione.

Entusiasmo che possiamo vedere anche nella sua presentazione da… supereroe! Insieme all'ex Fiorentina anche il figlio Maikl.

