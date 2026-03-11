In vista della gara di domani contro la Fiorentina, l'allenatore del Rakow Łukasz Tomczyk è intervenuto in conferenza stampa: “Siamo emozionati, sappiamo quello che vogliamo mettere sul campo. La Fiorentina è un avversario di tutto rispetto, noi cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo fatto di tutto per arrivare fin qua e daremo il 100%”.

“Le emozioni si fanno forti a pensare allo stadio che sarà domani”

Si aspettava di essere qui due anni fa? “Due anni fa non mi ricordo neanche dov'ero, forse assistente in Serie B polacca. Mai e poi mai mi sarei aspettato di prendere in mano una squadra che partecipa alla Conference. Non bisogna mai porsi limiti nella vita, almeno credo. Si possono sempre raggiungere nuovi obiettivi, per il Rakow è un momento importante e una partita che può dare consapevolezza e motivazione. Ogni partita europea permette di imparare tanto. Quando inizi ad assaporare l'atmosfera dello stadio e il viaggio in Italia, le emozioni si fanno forti”.

“Nessun impatto del campionato sulla Fiorentina. Sanno fare male, noi dobbiamo stare attenti”

Sulla Fiorentina: “Non credo che la situazione in campionato possa avere un impatto sulla partita di domani. C'è la convinzione che la squadra dia priorità al campionato, dato che deve ancora salvarsi. Ma vedremo domani, ora è difficile. Poi ogni giocatore vuole mostrare il proprio potenziale, non credo che la Fiorentina farà calcoli. Le formazioni sono diverse e dovremo affrontare squadre diverse, ma in Polonia (contro lo Jagiellonia, ndr) hanno mostrato di saper fare male, soprattutto in attacco. Dovremo stare attenti”.

“Dovremo sfruttare le occasioni, perché ci saranno. Lo Jagiellonia…”

“Cercheremo di giocare come una squadra, con un gioco totale. Lo Jagiellonia è stato propositivo e non si è nascosto, noi come loro dovremo sfruttare le occasioni. Ci saranno delle occasioni e noi dobbiamo farci trovare pronti”.