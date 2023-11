De Santis: "La linea di Scaloni è chiara, ecco chi dovrebbe andare con l'Argentina insieme a Nico Gonzalez dei viola"

Il procuratore Lorenzo De Santis, ha parlato a Lady Radio delle possibili convocazioni degli argentini della Fiorentina per i prossimi impegni dell'Albiceleste. Queste le sue parole:

“In questi mesi abbiamo capito quale è la linea di Scaloni riguardo ai giocatori della Fiorentina. Il gruppo credo che ormai sia consolidato e dunque, a meno che non ci siano infortuni dell'ultimo minuto, non mi aspetto Quarta sull'aereo per l'Argentina insieme a Nico Gonzalez. Beltran, ivece, per me sarà chiamato”.