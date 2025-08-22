L'ex calciatore Lorenzo Minotti, che ieri sera ha commentato la Fiorentina contro il Polissya, ha analizzato la prestazione della squadra di Pioli negli studi di Sky Sport: “E' stato un buonissimo risultato ma anche una buona prova, soprattutto per come la Fiorentina ha approcciato mentalmente la partita. Pioli l'aveva detto, volevano affrontare in maniera molto seria l'appuntamento e così è stato. Poi ovviamente sono venuti fuori i valori, nei primi venti minuti la Fiorentina ha chiuso nella propria metà campo il Polissya e ha segnato due gol”.

“Grandissimo assist di Ndour”

Poi ha aggiunto: “L'assist di Ndour per Gudmundsson, col piede debole, è fantastico. Mi ha colpito il fatto che tutti e tre i centrocampisti amano giocare il pallone, non hanno paura di riceverlo e lo muovono continuamente. Se poi trovi in profondità Gudmundsson, Dzeko e Kean poi per le difese avversarie comincia a diventare un problema”.

“Fiorentina capace di sacrificarsi”

Infine su Sohm: "Ha fatto una partita sufficiente, senza squilli, ma ordinata e di sacrificio. Nel secondo tempo si è vista una Fiorentina volenterosa di sacrificarsi, di correre anche a vuoto, lasciando l'iniziativa agli avversari e difendendosi in maniera ordinata e compatta senza correre grossi rischi.