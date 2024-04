Il raccattapalle che ha fatto arrabbiare Ikone. Spinta e pallonata rifilate dal francese

Pochi, pochissimi minuti in campo. Eppure sono bastati a Jonathan Ikone per farsi e far venire fuori tutto il suo nervosismo.

Il raccattapalle che ha fatto arrabbiare Ikone

A mandare su tutte le furie l'attaccante della Fiorentina ci ha pensato un raccattapalle locale.

Il francese non aveva voglia di perdere tempo. Ha chiesto a più riprese il pallone allo stesso raccattapalle venendo puntualmente ignorato in questa sua richiesta.

Un comportamento sanzionato dall'arbitro

E allora ecco che si è avvicinato al ragazzo e prima lo ha spinto e poi gli ha tirato addosso un pallone, finendo per essere ammonito dall'arbitro israeliano Grinfeld.