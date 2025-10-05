Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato l'andamento della squadra a DAZN prima della gara con la Roma.

“Siamo pronti per questa partita”

Pioli si espresso così: "Mi aspetto una partita difficile, combattuta, contro una squadra che sta facendo bene e e che ha la miglior difesa del campionato. Dobbiamo stare dentro la partita, la Roma può punirci su ogni errore, ma anche noi dovremo farlo. Siamo pronti. Siamo la Fiorentina e non vinciamo da tanto tempo, non andiamo in Europa League o in Champions da tanto tempo: dobbiamo alzare l'asticella. Non è un percorso semplice, ci vorrà tempo, ma l'ambizione deve essere questa. Dobbiamo fare meglio in campionato, magari già da oggi”.

"Servono attenzione e qualità"

E ha proseguito: "Abbiamo tanta voglia di fare un risultato positivo, c'è grande determinazione. Vogliamo vincere la prima partita di campionato, oggi è impegnativa ma va affrontata con attenzione e qualità. Abbiamo segnato poco, ma di occasioni ne abbiamo costruite tante. Dobbiamo migliorare anche in questo".