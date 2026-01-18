Vanoli affezionato alla formula del cambiamento e Parisi parte in vantaggio su Solomon. L'ennesima chance di Piccoli
Si riparte oggi da Bologna, anche in assenza e ricordo di Rocco Commisso: la Fiorentina di Vanoli lo farà con la stessa formula delle ultime uscite, quella del cambio modulo deciso dal tecnico a fine 2025, con un tridente o presunto tale o se volete, con il 4-1-4-1.
Secondo il Corriere dello Sport, ad accompagnare Fagioli ci dovrebbe essere l'esordio da titolare di Brescianini mentre sulla fascia destra favorito ancora Parisi su Solomon. Davanti invece l'unica opzione è Roberto Piccoli, che avrà l'ennesima chance di riscatto vista l'assenza di Kean.
💬 Commenti (2)