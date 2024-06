Palladino e Italiano condividono già un ‘problema’. Quelle rinunce certe che rallentano Fiorentina e Bologna

Slitta il ritiro pre campionato di Beltran e Castro

Pochi giorni fa il tecnico dell’Argentina Under 23 Javier Mascherano ha stilato le convocazioni ufficiali della Seleccion che prenderà parte alle prossime Olimpiadi, e nell’elenco albiceleste sono presenti in nomi di Lucas Beltran e Santiago Castro. I due attaccanti, rispettivamente in forza a Fiorentina e Bologna, saranno impegnati dal 24 luglio a Parigi, con la possibilità di essere trattenuti nella capitale francese fino al 10 di Agosto. Beltran è un calciatore sul quale la dirigenza viola ha investito e che sarà centrale nella nuova Fiorentina di Palladino.

L'attaccante Castro, cresciuto nel Velez prima di passare al Bologna

I due sudamericani rischiano di saltare gare ufficiali

Ciò significa che entrambi i calciatori perderanno gran parte del ritiro con certezza e qualora l’Argentina dovesse arrivare in fondo alla competizione, i due attaccanti sarebbero lontani da Palladino e Italiano fino all’inizio del campionato, perdendo anche gare ufficiali, complici le vacanze. Prevista per il 20 agosto la prima giornata di Serie A e per il 22 agosto l’andata del playoff di Conference League per la Fiorentina. E serviranno dei giorni prima che i calciatori possano tornare stabilmente ad allenarsi con le rispettive squadre: una situazione da monitorare perciò con molta attenzione.