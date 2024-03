Nzola: due mesi per convincere la Fiorentina. Sul piatto ci sono sempre quei 12 milioni appena investiti

Timidi segni di risveglio per Nzola? In effetti siamo quasi a primavera e il periodo dell'anno sarebbe quello giusto. Due giorni fa in Conference, per la prima volta l'angolano è entrato in due gol diversi della Fiorentina, con l'assist per il 2-2 di Beltran. E l'assenza dell'argentino potrebbe aprirgli qualche spazio in più già domani sera con la Roma. E poi c'è la questione futuro, con due mesi da giocare per lanciare ulteriori segnali e convincere la società viola a puntare ancora su di lui, dopo i 12 milioni spesi in estate.