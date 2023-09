Disattenzione Milenkovic: Le colpe del difensore della Fiorentina sul gol subito dalla Serbia

La Serbia esce vittoriosa nel match di qualificazione agli Europei del 2024 dalla trasferta in Lituania: 3-1 il punteggio finale, grazie alla strepitosa tripletta di Mitrovic.

Non è stata però una serata impeccabile quella trascorsa dal difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Sia pur sul punteggio di 3-0, quindi in una situazione di gara tranquilla, il centrale viola e della Serbia ha avuto un momento di disattenzione esi è fatto cogliere impreparato dall'inserimento di Černych e che poi ha messo nelle migliori condizioni Paulauskas per poter battere a rete, praticamente a porta vuota.

Milenkovic ha provato a recuperare, cercando di frapporsi tra lo stesso Paulauskas e la rete, ma il suo è stato un tentativo tardivo: facile per l'attaccante trovare la rete della bandiera.