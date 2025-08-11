Guardiamoci negli occhi: è l'ora di tirare una linea. Il faccia a faccia tra Pioli e i dirigenti della Fiorentina

“Dopo le tre amichevoli che faremo in Inghilterra avrò le idee più chiare sulla squadra”. Era il 16 luglio scorso, quando l'allora neo allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, pronunciava queste parole.

La linea da tirare

Eccoci qua, il momento per tirare una bella linea è arrivato e in parte lo stesso Pioli ci ha fatto capire un po' di cose al termine della gara giocata contro il Manchester United sabato scorso.

Chi resta, chi arriva, chi se ne va

Chi resta, chi arriva, chi se ne va, l'ultima parte del mercato, quella che dovrà completare la squadra a sua disposizione, si decide proprio in queste ore, con lo stesso Pioli, Pradè e Goretti seduti intorno allo stesso tavolo pronti a fare tutte le considerazioni del caso.

La nuova Fiorentina prende vita ora

Indicazioni positive, altre meno, ma anche grande impegno e voglia di mettersi in mostra, le prime settimane di lavoro hanno offerto un quadro ampio e anche esaustivo per chi è chiamato a prendere decisioni in merito. Faccia a faccia…a faccia, la nuova Fiorentina, quella chiamata ad alzare l'asticella rispetto al recente passato, prende vita ora.