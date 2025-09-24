Pedullà: "La Fiorentina ha un grande organico, è Pioli ad essere in confusione totale"

Il giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, ha lanciato il proprio attacco all'indirizzo dell'allenatore viola Stefano Pioli.

“Grande organico, ma l'allenatore…”

“La Fiorentina ha un grande organico - ha detto Pedullà sull'emittente sportiva - è Pioli ad essere in confusione e sinceramente non me l’aspettavo. Ha cambiato tanto finora senza trovare la soluzione”.

“Pioli in confusione”

E poi: "Il mercato del club viola è stato importante non solo perché sono rimasti De Gea e Kean, ma perché hanno preso a Pioli, Piccoli, Nicolussi Caviglia e sono stati migliorati tutti i reparti. La Fiorentina gioca male, ma è soprattutto l’allenatore ad essere in confusione”.