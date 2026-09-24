Stasera Oulai torna in campo con la sua Costa d'Avorio. Il centrocampista passa il tempo con un ex viola - FOTO

Tra gli 8 giocatori della Fiorentina che hanno lasciato il Viola Park, e gli allenamenti sul campo di Paolo Vanoli, per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali e giocarsi le proprie carte nei prossimi appuntamenti internazionali c’è anche il centrocampista Christ Inao Oulai. Il giovane 2006 dopo le ottime prestazioni al Mondiale è stato confermato nell’organico della Costa d’Avorio.

Oulai è atteso tra tre importanti sfide con la Costa d'Avorio

Il centrocampista viola, ormai da qualche giorno in ritiro con i suoi connazionali, sarà impegnato stasera nella sfida contro il Ghana, valida per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d’Africa, il 29 settembre contro la Somalia, sempre per le qualificazioni, e infine il 3 Ottobre contro il Camerun in amichevole.

In ritiro il centrocampista fa gruppo con un ex Fiorentina

E proprio dal ritiro della Nazionale ivoriana Oulai nelle ultime ore ci ha regalato uno scatto assieme ad un ex giocatore della Fiorentina. Il centrocampista ha pubblicato su Instagram una foto in aeroporto, durante uno dei tanti spostamenti per raggiungere le sedi delle partite.

Chi sia l’ex Fiorentina in questione è facilmente riconoscibile: stiamo parlando dell’ex portiere viola Alban Lafont, attualmente estremo difensore del Amed SFK in Super Lig turca. Dopo tutte le selezioni giovanili, fino all’Under 21, con la Francia, il portiere classe 1999 dallo scorso anno ha scelto di essere naturalizzato per la Costa d’Avorio, sposando il progetto della Nazionale africana.