Viola di Spagna: amarissima beffa finale per Moreno, Amatucci a sorpresa in panchina e…

Giornata da dimenticare del tutto o quasi per i due calciatori della Fiorentina in prestito in Spagna, Matias Moreno e Lorenzo Amatucci, rispettivamente a Levante e Las Palmas, nella prima e seconda divisione iberica.

Sfuma una vittoria cruciale

Il Levante di Moreno, a caccia di punti vitali in chiave salvezza, a condotto per 1-0 fino al 94’ in casa del Rayo Vallecano, e stava conquistando una vittoria fondamentale. Allo scadere però, all’ultima azione dei padroni di casa, ecco il gol di Ciss che regala l’1-1 al Rayo e lascia all’inferno il Levante, nonostante gli ospiti fossero anche in superiorità numerica dal 53’. Molto buona la prova del viola Moreno, che non ha responsabilità sul gol del pareggio, ma che non fa venire comunque meno il rimpianto per l’esito della gara. Il Levante resta penultimo, a 5 punti dalla salvezza.

Brutto KO per il Las Palmas

Una sconfitta pesante e clamorosa per il Las Palmas di Lorenzo Amatucci: l’Albacete vince 2-1, pareggiando e segnando la rete decisiva ai minuti 95 e 101. Un finale assurdo, con Betancor e Obeng che danno la vittoria ai padroni di casa. Amatucci, a sorpresa in panchina, entra a mezz’ora dalla fine ma non incide nel finale incredibile di gara. Per il 2004 gigliato si tratta appena del primo subentro in campionato, finora era sempre stato titolare nelle 28 presenze totali collezionate. Un KO che mette in una posizione rischiosa i gialloblu, al momento sesti e agganciati ai playoff con l’ultima posizione disponibile.