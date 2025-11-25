Sandro Sabatini: “La Juventus non ha saputo gestire la gara contro una Fiorentina ultima. Perdere per Vanoli sarebbe stato un incubo”

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Juventus del Franchi, sottolineando le difficoltà di entrambe le squadre, comunque molto lontane in classifica.

‘Risultato equo, la Fiorentina ha meritato il pareggio’

“La Juventus era andata in vantaggio nel finale del primo tempo e giocava in una situazione ambientale facilissima, aveva la possibilità di gestire, amministrare il vantaggio, ma non c’è riuscita. La Fiorentina ha meritato il pareggio, il risultato è equo, le squadre sembravano dello stesso livello. I viola avevano già sfiorato il gol colpendo la traversa con la sassata di Kean. La squadra di Vanoli ha giocato come la Juventus, cosa che in altri tempi non sarebbe una notizia al Franchi… se non fosse che oggi la Juventus è quinta e la Fiorentina ultima”.

‘Kean era in una serata in cui nessuno lo avrebbe fermato’

“La Fiorentina aveva paura di precipitare, in caso di sconfitta la situazione sarebbe stata invivibile, per Firenze, Vanoli e i giocatori, un incubo a cielo aperto. La Juventus però non ne è venuta fuori. Sul tiro di Mandragora Di Gregorio mi è sembrato imbambolato, non è andato sul pallone con convinzione, non ci ha provato… e si può dire forse lo stesso di De Gea sul tiro di Kostic. Kean era in una di quelle serate in cui nessuno lo avrebbe fermato. Locatelli ha vinto il duello con Fagioli in mediana”.