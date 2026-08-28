Pedullà: "Njie ha chiesto la cessione. Oggi contatti fra Paratici e Cairo, ma attenzione al Crystal Palace..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio profilo X, ha fornito aggiornamenti sullo stato della trattativa tra Fiorentina e Torino per l'esterno svedese Njie.

Volontà del calciatore

Njie, secondo il noto giornalista, starebbe spingendo per andare via da Torino. Dal canto loro, anche i granata hanno bisogno di fare cassa e lo svedese sembra essere il profilo ideale in questo senso.

Le parole del giornalista

Queste le parole dell'esperto di mercato: “Njie ha chiesto la cessione e il Torino vuole venderlo. Oggi contatti diretti Cairo-Paratici, la #Fiorentina lo valuta 15 milioni e può decidere di accelerare. Il Crystal Palace c’è ancora, ma deve prima fare una cessione”.