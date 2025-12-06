Bucchioni: "Notte fonda, servono interventi drastici. Il siparietto sul rigore è stato tragicomico. Commisso, chiama un uomo di calcio"

Enzo Bucchioni ha speso due parole a Radio Bruno sul momento tragico che sta attraversando la Fiorentina.

Sulla partita

“Notte fonda, serve intervenire in maniera drastica, doveva essere la partita della svolta e invece siamo i primi candidati a scendere in Serie B. Situazione tragica, difficile, e tiro in ballo anche Vanoli che in cinque partite non ha fatto vedere nulla di nuovo rispetto a Pioli, anzi, peggio. Non ha portato niente di nuovo e la sua gestione non è stata buona: il siparietto sul rigore è stato tragicomico, lo doveva battere Kean, unico bomber in squadra. Non facendoglielo tirare, lo hai perso e si è visto dopo il rigore. Ranieri? In quanto capitano, facendo così autorizzi tutti i compagni a disobbedire all'allenatore e infatti si è visto in campo".

Sulla società

"Io fossi in Commisso chiamerei un uomo di calcio, un Antognoni, un Batistuta, chi volete voi: uno che faccia stare zitti i giocatori e che abbia autorità per dire a tutti cosa significa giocare per la Fiorentina. Serve una decisione drastica in maniera urgente: si potrebbe anche riprendere Pioli dandogli carta bianca, facendo fuori chi vuole, tanto in diversi gli remavano contro. Se nessuno farà niente, andremo davvero in Serie B”.