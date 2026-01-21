Altri due acquisti per la Fiorentina. Fortini influenza una parte del mercato e Maldini resta d'attualità

La sessione invernale del mercato porterà in dote almeno un altro acquisto, più probabilmente due per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

Fermento

C'è fermento sia in entrata che in uscita in queste ore e non potrebbe essere altrimenti visto come è andata la prima parte di stagione.

Fortini e Maldini

In base agli sviluppi della vicenda legata a Niccolò Fortini, il club viola deciderà se inserire un altro esterno d'attacco. Rimane d'attualità l'opzione Daniel Maldini dell'Atalanta. Il suo procuratore, lo stesso di Marco Brescianini, è in ottimi rapporti con la società viola, e questo potrebbe agevolare l'eventuale il negoziato.