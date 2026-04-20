Il River Plate perde il Superclasico e Martinez Quarta entra nell'occhio del ciclone: "Vattene, non senti il peso della maglia"

Argentino, tifoso, cresciuto nel settore giovanile: il ritorno di Martinez Quarta al River Plate, dopo una quasi quinquennale parentesi a servizio della Fiorentina, era stato accolto con gioia dai tifosi de Los Millionarios. Oggi, a distanza di un anno e mezzo dal suo ritorno, gli animi sembrerebbero essere decisamente cambiati.

Cosa dicono i tifosi

Sui media argentini, dopo la cocente sconfitta nel Superclasico contro gli eterni rivali del Boca Juniors per 0-1, il centrale argentino - che naturalmente ha fatto parte del gruppo di ben dieci ammoniti durante l'incontro - non è stato giudicato ‘sufficiente’ dai tifosi fuori dallo stadio, tanto che una ragazza ha espresso platealmente la sua frustrazione verso l'ex Fiorentina.

Il video

“Martinez Quarta vattene, non puoi essere tu il capitano, noi siamo il River, e tu devi capire dove stai giocando. Devi sentire il peso della maglia”, il commento della tifosa.