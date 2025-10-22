Alla vigilia della partita contro il Rapid Vienna, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, toccando anche il tema Gudmundsson: “Ho molta fiducia. Sicuramente è un giocatore di qualità, ci può dare quel qualcosa in più. Sta meglio mentalmente, sono sicuro che adesso andrà meglio”.

“Momento particolare, ma le critiche non mi toglieranno la lucidità. In Italia è sempre così…”

Sul momento negativo: “Il momento è particolare, ma le critiche che ci sono in questo momento non possono togliermi la lucidità e la convinzione nelle mie idee. Non trovo corretto giudicare le prestazioni o andare a cercare altre motivazioni: in Italia, quando la squadra perde, il gruppo gioca contro l’allenatore ed è disunito. Poi, è normale che ci siano delle critiche, ma questo momento lo affronto con molta motivazione perché credo nella squadra”.

“Rapid insidioso, dovremo essere bravi una volta ripresa palla”

Insidie del Rapid? “Sono avversari veloci, sfruttano molto la profondità e cambiano spesso costruzione. Ha giocatori molto attenti. Poi, so che portando avanti tanti giocatori concederanno tante situazioni di ripartenza. Lì dovremo essere bravi noi a gestire le situazioni una volta recuperata palla, troppe volte non facciamo la cosa giusta in quel caso”.

