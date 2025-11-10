Stefano Borghi, noto telecronista e opinionista sportivo, ha commentato sul suo canale YouTube l'undicesima giornata di Serie A e i verdetti che ha prodotto: tra questi, naturalmente, anche il pareggio tra Fiorentina e Genoa.

Sulla partita

“La partita della paura e dei due allenatori debuttanti, un 2-2 che va bene ad entrambi in quanto hanno evitato la sconfitta. Una partita piena di ribaltamenti, la Fiorentina poi aveva assenze gravi, una su tutte Kean. Sono curioso di vedere cosa farà Vanoli con un gruppo che ha delle fragilità comprovate: qualche segnale è arrivato, Sohm ha dato seguito alla prestazione di Conference, Gudmundsson nonostante i fischi ha fatto gol”.

Sulla scelta di Vanoli

“Vanoli è una scelta atta a stuccare le tante crepe e non per costruire qualcosa, perché la stagione della Fiorentina si è arrovellata su sé stessa in maniera molto grave. Vedremo quello che succederà, è lampante come ci sia bisogno di molto di più per potersi risollevare”.