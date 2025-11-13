De Santis: "Per capire le mosse di mercato della Fiorentina serve attendere le valutazioni di Vanoli. Ecco tre profili argentini da monitorare"

Il procuratore Lorenzo De Santis, agente molto vicino alle vicende del calcio sudamericano, ha parlato a Lady Radio soffermandosi anche su alcuni profili del campionato argentino da monitorare, in ottica Fiorentina.

‘Bisogna aspettare le scelte di Vanoli, poi…’

“In Argentina c'è un difensore fortissimo, Lautaro Rivero, di proprietà del River Plate, ora è stato convocato anche in Nazionale, classe 2003 mancino, ora non bastano 10 milioni di euro, un calciatore che può far bene in Italia. La Fiorentina in difesa ha tanti giocatori, c'è da chiedersi se Vanoli proseguirà a tre o passerà a 4. Quali giocatori riuscirà a recuperare? C'è da ritrovare il miglior Kean, e anche Gosens. Quale può essere oggi la valutazione di Comuzzo? È un'altra questione da porsi”.

'Due profili da seguire tra centrocampo ed attacco'

“Un altro nome interessante è quello di Zeballos del Boca Juniors, classe 2002, se sta bene può essere un profilo da seguire. È un esterno offensivo, ruolo a cui la Fiorentina ha rinunciato in estate… c'è da vedere ora se la società viola farà qualcosa di diverso. Tra un mese la Fiorentina vedrà a che punto è farà le sue valutazioni per il mercato. In mezzo al campo? Nardoni del Racing Club è un calciatore già stato vicino all'Europa, ci hanno pensato Ajax, Porto, Napoli. Ha quantità e qualità, con 8-10 milioni lo porti via”.