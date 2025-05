Milan Futuro in Serie D, che fine farà il talento Liberali?

Flop clamoroso del Milan Futuro, che ieri ha perso i playout di Serie C contro la Spal (KO 2-0 a Ferrara, dopo la vittoria 1-0 all’andata) e retrocede in Serie D al primo anno.

Milan Futuro in Serie D

A Oddo, chiamato a 7 giornate dalla fine, non è riuscita l’impresa di salvare una squadra costruita in maniera discutibile fin dall’estate. In fumo un investimento da 15 milioni di euro. L’under 23 è lo specchio della prima squadra. Un fiasco non solo nei risultati: la Futuro serviva per far crescere i baby talenti come Camarda, ma non è andata così.

E Liberali?

E quindi anche uno dei talenti del Milan U23 come Mattia Liberali rischia di scivolare nel dimenticatoio. Il classe 2007, monitorato anche dalla Fiorentina, adesso potrebbe essere scaricato dal club di Cardinale, dopo il fallimento del progetto di Ibrahimovic.